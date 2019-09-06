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’nda kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı

'nda aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki kişi arasında çıkan tartışma sonrası taraflardan biri silahını ateşledi. Vurulduktan sonra börekçiye sığınan şahıs burada hayatını kaybederken, o sırada kahvaltı yapan bir kişi de seken kurşunlarla yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 09:49
Beyoğlu’nda kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, 06.00 sularında Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen M.A.Y. ile o sırada işe giden Bayram Kartal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, M.A.Y. yanındaki silahla Kartal'a ateş etmeye başladı. Bunun üzerine Kartal, kaçarak cadde üzerindeki börekçiye sığındı. Bu sırada börekçinin önünde kahvaltı yapan Yüksel Türk, seken kurşunlarla yaralandı. M.A.Y. ise içeri girerek börekçiye sığınan Kartal'a ateş etmeye devam etti.

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Beyoğlu’nda kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı
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