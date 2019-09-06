Beyoğlu’nda kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, 06.00 sularında Beyoğlu Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen M.A.Y. ile o sırada işe giden Bayram Kartal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, M.A.Y. yanındaki silahla Kartal'a ateş etmeye başladı. Bunun üzerine Kartal, kaçarak cadde üzerindeki börekçiye sığındı. Bu sırada börekçinin önünde kahvaltı yapan Yüksel Türk, seken kurşunlarla yaralandı. M.A.Y. ise içeri girerek börekçiye sığınan Kartal'a ateş etmeye devam etti.