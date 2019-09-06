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Bu haftanın ürünler kataloğu ile BÜYÜK İNDİRİM fırsatlarını kaçırmayın! 6 Eylül 2019 Cuma BİM aktüel kataloğu listesi

Merakla beklenen kataloğu bugün raflarda yerini aldı ve müşterilerini! İlgili liste, hafta başında kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılmıştı. BİM kataloğu aktüel listesinde oldukça cazip ve indirimli kırtasiye fırsatları bulunurken, teknoloji ürünleri de iddialı. Haftanın öne çıkanları ise hiç şüphesiz HP marka notebook ile ile Kumtel marka cam ankastre set olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin detaylarından indirimli kırtasiye ürünleri ile çeşitli teknolojik aletleri içeren 6 Eylül 2019 Cuma BİM aktüel ürünler listesini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.9.2019 08:02 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 08:03
Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile BÜYÜK İNDİRİM fırsatlarını kaçırmayın! 6 Eylül 2019 Cuma BİM aktüel kataloğu listesi

Yarın raflarda yerini alacak 6 Eylül kataloğu yayınlandı. Bilindiği üzere, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılmıştı. Tam bu noktada, indirim fırsatlarını öğrenmeye çalışan milyonlarca vatandaş 'Bu hafta ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. 6 Eylül listesinde indirimli kırtasiye ürünleri ile teknoloji aletleri gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

6 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, HP marka notebook olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli kırtasiye ürünleri bulunurken, elektronik tutkunları için de teknoloji fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 6 Eylül BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile BÜYÜK İNDİRİM fırsatlarını kaçırmayın! 6 Eylül 2019 Cuma BİM aktüel kataloğu listesi
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