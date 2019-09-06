Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile BÜYÜK İNDİRİM fırsatlarını kaçırmayın! 6 Eylül 2019 Cuma BİM aktüel kataloğu listesi

Yarın raflarda yerini alacak 6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bilindiği üzere, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılmıştı. Tam bu noktada, indirim fırsatlarını öğrenmeye çalışan milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. 6 Eylül listesinde indirimli kırtasiye ürünleri ile teknoloji aletleri gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

6 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, HP marka notebook olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli kırtasiye ürünleri bulunurken, elektronik tutkunları için de teknoloji fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 6 Eylül BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.