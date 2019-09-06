Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Eylül 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma Namazı vakti

Bir Cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu olarak ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Bu güzel günde ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar camilere gitmeden önce arama motorlarında Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını öğrenmek için yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta? 6 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatlerini siz değerli okurlarımız için haberimizde derledik. İşte tüm detaylar...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (6 EYLÜL 2019)

6 Eylül Cuma namazı saati ve tüm namaz vakitlerine ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;