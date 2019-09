Trabzon'un Ortahisar ilçesinde "Yalnız" ismini verdiği 4 aylık horoza adeta bir çocuk gibi bakan Erol Aydın, kaybolan horozunu bulmak için dedektif gibi iz sürüyor. Horozunun en son güvenlik kameralarında bir kişi tarafından alındığını tespit eden Aydın, horozu alanın bir an önce polise ya da kendisine teslim etmesini beklerken bulunması için sokaklara el ilanı astı. 6 günlükken aldığı horozunu yaklaşık 4 aydır hiç yanından ayırmayan Aydın, onu çocuğu gibi gördüğünü belirterek, her yere onunla birlikte gittiğini söyledi. Horozunun kaybolmasının ardından psikolojisinin bozulduğunu belirten Erol Aydın, horozunu şampuanla yıkayıp saç kurutma makinesi ile kuruttuğunu dile getirdi. Aydın, "Ben onu 6 günlükken aldım. İsmi Yalnız'dı. Horozumu 2 Ağustos'ta büfenin önünde kaybettim. Kaybolmadan ziyade oradan alındı. Çünkü horozumuz büfenin önünden hiçbir tarafa ayrılmıyordu. Oranın neşesi, sempati bir horozuydu. Gelen geçen herkes onu seviyordu" dedi.



Polis horozun bulunması için seferber oldu

Horozunu bulanlara para ödülü vereceğini kaydeden Aydın, "Kaybolduktan sonra herkes bana horoz nerede diye sormaya başladı. Evde bile herkes horozu soruyor. Ben onu çocuk gibi baktım. Altı günlükken alarak 4 buçuk ay ona emeğimi verdim. Onu kümes hayvanı olarak görmedim normal benim bir arkadaşım gibi gördüm. Şampuan ile yıkayıp saç kurutma makinesiyle kurutuyordum. Kamelyada onunla oturuyorduk. Arabayla uzun yola çıkarken bile hep yanımdaydı. Olay gönü büfenin önünde konuşurken o ara gözden kayboldu. Konuşma esnasında onu unutmuştum, sonradan fark ettim. Psikolojik olarak çok etkilendim. Her yerde aradım ancak bir türlü bulamadım. Bu arada beni telefonla arayanlar oldu ancak maalesef bulamadım. Pes etmedim, yılmadım sevgimin peşine koştum. Bu basit bir horoz değil, insan çocuğunu nasıl kaybederse ben de öyle oldum. Ben onu bir horoz olarak görmüyorum. Ben ona bağımlılığımın mücadelesini veriyorum. Kameralardan horozumuzu tespit ettik. Kamerada bir genç tarafından alınıp götürüldüğünü gördüm. Polisimiz sağ olsun bu işi araştırıyor. İnşallah en kısa zamanda bulunur. Bulunması için ilanlar verdim ilanda 'Büfemizin ve caddemizin sempati horozu çalınmış veya kaybolmuştur. Gören duyan getirene büyük para ödülü vardır. Nakit olarak verilecek' diye yazdım. Kaybettiğim canımı bana verirseler çok sevinirim" şeklinde konuştu.



Köpeğe kafa tutarak geri püskürttü

Köpeklere bile kafa tutarak geri püskürten horozunun büfeye kimseyi yaklaştırmadığını belirten Aydın, "Horoz büfenin önünü sahiplendi. Kimseyi oradan içeri geçirmezdi. Hatta köpeklere bile kafa tutuyordu. Adeta buranın horozu benim dercesine köpeğe kafa tutuyordu. Herkes onu seviyordu. Normalde değeri 20-30 TL idi ancak benim için manevi değeri parayla ölçülemez. Horozumu görenler duyanlar lütfen beni arasın. Buradan horozu alana sesleniyorum. En yakın emniyet müdürlüğüne horozumu teslim edin. Alandan bunu bekliyorum. Aksi takdirde hırsızlık pozisyonuna gireceksiniz. Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU