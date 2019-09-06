Milli Takım’dan Oğuzhan Koç’a sürpriz

Genç şarkıcı Oğuzhan Koç, kariyerinin ilk Harbiye konserini önceki gün Poll Production organizasyonu 'Paraf Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında gerçekleştirdi. Sahneden kendisini dinlemeye gelenlere seslenen Koç, "Sahne büyük olunca fikirler de büyük oluyor. Tarkan'ı asansörle indirirler, Edis'i mancınıkla fırlatırlar. Ama ben yürüyerek geldim. Kanat takıp uçurarak sahneye konduralım dediler. Ben de kondurduğunuz an yumurtlarım, bu fikir güzel bir final ister çünkü" diyerek izleyenleri kahkahaya boğdu. Koç, Murat Dalkılıç, Fettah Can, Cansu Koç gibi isimlerle düet yaptı.

Türkiye A Milli Takımı, Andorra maçı öncesi kampa kısa bir ara vererek Oğuzhan Koç konserine baskın yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde tam kadro Oğuzhan Koç'u ilk Harbiye konserinde yalnız bırakmayan A milli takımı, Koç'a sahnede forma hediye etti. Şenol Güneş ve milli takım kaptanları Emre Belözoğlu ve Cenk Tosun'u sahneye davet eden Oğuzhan Koç, "Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz beni onurlandırdınız" diye konuştu.

Bir ara babası Bahattin Koç'u sahneye davet eden popçu, babasıyla 'Huma Kuşu' türküsünü seslendirdi. Baba-oğulun performansı ayakta alkışlandı. Türk sanat müziği bölümü sonrası, 'Kesik Çayır' 'Bahçe Duvarı' ve 'Arpa Buğday' gibi oyun havalarıyla dinleyiciyi eğlendirdi. İlk Harbiye konserinde sanat ve spor camiasından da birçok önemli isim Oğuzhan Koç'u yalnız bırakmadı.

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