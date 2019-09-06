Organ bağışlarıyla 8 kişi hayat buldu

BUGÜN NELER OLDU

Adıyaman'da, beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan ciğeri, 13 yaşındaki hastaya umut oldu. Denizli'de eşi tarafından öldürülen kadın 2, Bursa'da motosiklet kazasında ölen liseli, 5 kişiye hayat verdi. Adıyaman'da, 21 yıllık yaşamının 20 yılında kronik böbrek yetmezliği hastası olan Cihan Uğur, yıllarca bağışlanacak uygun bir organ bekledi. Sürekli diyaliz tedavisi gören Cihan'ın kalbi daha fazla dayanamadı ve 6 gün önce durdu. Beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan Cihan'ın karaciğeri 13 yaşındaki bir çocuğa nakledildi. Denizli Pamukkale'de de eşi tarafından bıçaklanan Hafize Kurban'ın (23) beyin ölümü gerçekleşince, ailesi organlarını bağışladı. Hafize Kurban'dan alınan böbreklerden biri, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde nakil bekleyen bir hastaya, diğeri ise İzmir'de organ bekleyen bir hastaya nakledildi. Bursa İnegöl'de de motosiklet kullanan 16 yaşındaki Samet Durmuş, kamyonetle çarpıştı. Durmuş, bir haftadır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi organlarını bağışladı. Durmuş'un kalbi Kartal Koşuyolu Hastanesi'nde, karaciğeri ve korneaları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, böbrekleri ise Akdeniz Üniversitesi ile İstanbul'daki Yeni Yüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi'nde organ bekleyen 5 hastaya nakledildi.