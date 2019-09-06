Saçı başı yaptırdı kayıplara karıştı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da ünlü isimlerin de tercih ettiği güzellik merkezine giden kimliği belirsiz bir kadın, 6 saat boyunca saçını yaptırıp, el ve ayak bakımını yaptırdıktan sonra 4 bin liralık hesabı ödemeden kayıplara karıştı. Cüzdanının arabada olduğunu bahane ederek 15 liralık çantasını bırakarak kaçan kadının yakalanması için polis soruşturma başlattı.İlginç olay geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Levent'te Coşkun Ayaksız'ın sahibi olduğu güzellik merkezinde yaşandı. Ünlü isimlerin de gittiği güzellik merkezine gelen genç bir kadın, müşteri gibi koltuğa oturdu. Bakımı ve renk değişimi yaptırdığı saçlarına bir de kaynak saç taktırdı. Manikür, pedikür, el ve ayak bakımı yaptırdı. Yaklaşık 6 saat boyunca burada kalan kimliği belirsiz kadın, iddiaya göre kasaya geldiğinde ödeyeceği tutarı öğrenince cüzdanının aracında olduğunu ileri sürerek dışarı çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Kadından şikâyetçi olan Coşkun Ayaksız, "25 yıldır bu işi yapıyorum ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bayan gayet mütevazı ve güzel bir şekilde geldi. Daha sonra görüntülere baktık, kendisinin saç öncesi ve sonrası diye görüntülerini de çekmiştik. Onları incelediğimiz zaman gözünü hiç açmadığını ve kameraya bakmadığını fark ettik" dedi.