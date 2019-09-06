Son Dakika: Baba isyan etti! "Oğlumun canının bedeli para mıydı?"

Geçtiğimiz sene 30 Ocak günü Konya2nın Karatay ilçesine bağlı Büyük Sinan Mahallesi Gündüz Sokak'ta meydana gelen ve Karabakan ailesini üzüntüye boğan olayda son dakika gelişmesi yaşandı. 500 kilo ağırlığındaki panonun altında kalan 5 yaşındaki Muhammet Emir Karabakan hastaneye kaldırıldıktan 16 gün sonra hayatını kaybetmişti. İş yeri sahibine "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıl 1 ay verilen hapis cezasının paraya çevrilmesi babayı isyan ettirdi. "Oğlumuzun canı 15 bin lira mı?" isyanını yapan baba ve acılı aile yaşadıkları şoku halen üzerlerinden atmış değiller. Bir üst mahkemeye giderek itiraz edeceklerini belirten aile "Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri…