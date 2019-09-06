Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Meteoroloji'den önemli hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (7 Eylül 2019)

Son dakika: 'den önemli uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (7 Eylül 2019)

'den son dakika sağanak yağış uyarısı! MGM yaptığı uyarılarında Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi bölümlerindeki sağanak yağışa yönelik uyarılarda bulunurken sel, su basması ve taşkınlara karşı tedbirli olunması konusunda da vatandaşları ikaz ediyor. Öte yandan sevdikleriyle dışarıda bir gün geçirmeyi planlayan vatandaşlar merakla, bugün hava nasıl olacak? sorusu arama motorlarında araştırmayı sürdürüyor. En güncel hava durumu haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 7 Eylül son dakika Meteoroloji tahmin ve uyarıları...

Giriş Tarihi: 7.9.2019 00:41 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 00:44
Son dakika: Meteoroloji'den önemli hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (7 Eylül 2019)

Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. MGM günlük olarak yayımladığı tahminlerinde ülkemizin bazı bölgelerinde beklenen sağanak yağış ile kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları tedbir almaları yönünde uyarıyor. Bugün için plan yapacak olan, hafta sonunda sevdikleriyle dışarıda vakit geçirecek olanlar arama motorlarında yoğun olarak, bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtlarını merak ederek araştırmaya devam ediyor. sabah.com.tr olarak en güncel hava durumunu Meteoroloji verileriyle birlikte sizler için derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 7 Eylül Cumartesi son dakika Meteoroloji tahmin ve uyarıları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (7 EYLÜL 2019)

7 Eylül Meteoroloji güncel hava durumu tahmin ve uyarılarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Meteoroloji'den önemli hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (7 Eylül 2019)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN