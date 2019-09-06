Son dakika: Meteoroloji'den önemli hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (7 Eylül 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. MGM günlük olarak yayımladığı tahminlerinde ülkemizin bazı bölgelerinde beklenen sağanak yağış ile kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları tedbir almaları yönünde uyarıyor. Bugün için plan yapacak olan, hafta sonunda sevdikleriyle dışarıda vakit geçirecek olanlar arama motorlarında yoğun olarak, bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtlarını merak ederek araştırmaya devam ediyor. sabah.com.tr olarak en güncel hava durumunu Meteoroloji verileriyle birlikte sizler için derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 7 Eylül Cumartesi son dakika Meteoroloji tahmin ve uyarıları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (7 EYLÜL 2019)

7 Eylül Meteoroloji güncel hava durumu tahmin ve uyarılarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar;