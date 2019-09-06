Son dakika: Uluslararası silah sevkiyatına Organize baskın

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Beylikdüzü'nde yer alan Ambarlı Limanı'nda yasa dışı silah ticareti operasyonu düzenledi. Amerika'dan yola çıkarak Bulgaristan'a gitmekte olan bir bir gemiden konteyner indirildi. Gümrük Muhafaza Ekipleri ve Organize Polisleri hemen baskın düzenledi. Konteyner içerisinde yapılan aramalarda bir tabanca, 30 tabanca gövdesi, bir uzun namlulu tabanca gövdesi, 53 şarjör, 28 icra yayı ve mili, 28 sürgü, farklı çap ve markalarda bin 200 mermi, 30 uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi.





5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Organize Suçlar Şubesi incelemeleri derinleştirdi ve uluslararası alanda yasa dışı silah ticareti yapan şebekeyi ortaya çıkardı. Bulgaristan'da alıcı konumunda bulunan S.C.John isimli kişiye yardım amacıyla ülkemize gelen M.M. Vladimirov, Türkiye'de konteynerların takibini üstlenen K.E., Bulgaristan'daki irtibat ve iletişimi sağlayan B.D. ve şebekenin gümrük işlerini takip eden C.Ö. gözaltına alındı. K.E. ve C.Ö. isimli şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. S.C.John, M.M.Vladimirov ve B.D. isimli üç şüpheli ise adliyeye sevk edildi.