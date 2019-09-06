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Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

Konya'da, Fadik Sağdıç (46), tartıştığı eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak öldürdü. Fadik Sağdıç polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 09:24
Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta meydana geldi. Fadik Sağdıç, yatakta uyuyan eşi Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca vurarak öldürdükten sonra polise arayıp, eşine keserle saldırdığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yatağında kanlar içinde olan Veysel Sağdıç'ın öldüğünü belirledi. Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Fadik Sağdıç da eve gelen polise teslim oldu.

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Tartıştığı kocasını keserle öldürdü
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