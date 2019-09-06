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'de silahlı kavga

'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada iki şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri kalabalık grubu, biber gazı kullanarak dağıttı. Öte yandan kavgaya karışan Z.T. de polis ekiplerince yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 15:03
Tunceli'de silahlı kavga

Moğultay Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Z.T. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

S.S. kendisini darbederek olay yerinden kaçan Z.T'yi bulmak için aracından aldığı pompalı tüfekle kent merkezinde dolaşmaya başladı. S.S'nin elinde pompalı tüfeği gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

SİLAH ATEŞ ALDI, ORTALIK KARIŞTI

Vatandaşların S.S'yi ikna etmeye çalıştığı sırada silah ateş aldı ve bir süre arbede yaşandı. S.S, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Polis ekipleri kalabalık grubu, biber gazı kullanarak dağıttı. Öte yandan kavgaya karışan Z.T. de polis ekiplerince yakalandı.

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Tunceli'de silahlı kavga
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