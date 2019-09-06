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Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış

'da iki ayrı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 10:16

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Adreste bulunan E.B'nin (22) hareketlerinden şüphelenen polis, yaptığı üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş 66 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

E.B'nin, eşi S.B'nin (23) uyuşturucuyu saklaması için kendisine verdiğini söylemesi üzerine çift gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki bir eve de operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, yeşil reçete ile satılan "uyuşturucu etkili" ilaçlar ele geçirildi.

Polis, M.S. (19) ve D.G'yi (19) gözaltına aldı.

D.G. alınan ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı, M.S. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış
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