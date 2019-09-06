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Yatak odasındaki özel bölmede yakalandı

'de, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D. adlı kadın (26), kaldığı evin yatak odasındaki dolabın arkasına yapılmış özel bölmede yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 18:45
Yatak odasındaki özel bölmede yakalandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, E.D.'nin merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Buluş Sokakta bulunan apartman dairesinde kaldığını belirledi.

Evde arama yapan ekipler, E.D.'yi evin yatak odasındaki dolap arkasına yapılmış özel bölmede saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yatak odasındaki özel bölmede yakalandı
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