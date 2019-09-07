ABD’de elektronik sigaradan 3’üncü ölüm

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ABD'DEelektronik sigaraya bağlı gizemli akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi. İndiana eyaletinde elektronik sigara kullanımından kaynaklanan hastalık nedeniyle dün de 1 kişi yaşamını yitirdi. Geçen ay Illinois'te, temmuz ayında ise Oregon eyaletinde iki kişi benzer şekilde ölmüştü. Yetkililer, ülke genelinde elektronik sigaradan kaynakladığı düşünülen "gizemli hastalıkla" ilgili 33 eyalette 450 kadar vakanın araştırıldığını söylüyor. Uzmanlar, bazı vakalarda hastalarda esrarın etken maddesi olan THC'ye rastlandığını açıkladı.