“Adıyaman’daki cinayetten etkilendim”

KONYA'DA, kocasını uyurken keserle öldüren 46 yaşındaki Fadik Sağdıç, Adıyaman'daki cinayetten etkilendiğini söyledi. Selçuklu'da yaşayan Veysel Sağdıç (53) ile Fadik Sağdıç, 28 yıl önce evlendi. Üç çocukları dünyaya gelen çift, çocuklarının da ifadelerine göre kıskançlık yüzünden sürekli tartışıp kavga etti. İşçi emeklisi olduktan sonra hurdacılık yapan Veysel Sağdıç, evine geldiğinde eşiyle şiddetli bir tartışma yaşadı. Eşinin kıskançlıklarından ve çıkardığı tartışmalardan bıkan Fadik Sağdıç, uyuyan kocasını, keserle başına defalarca vurarak öldürdü. Ardından da polisi arayarak "Eşimi öldürdüm" dedi. Polis, cesedin başında bekleyen kadını gözaltına aldı. Veysel Sağdıç'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. İfadesine başvurulan kadın, kendisini aşırı derecede kıskanan eşinin sürekli hakaret ve küfürler ettiğini, en son siteye taşınan komşularına pencereden bakarken kendisine küfür ettiği için uyuduktan sonra başına keserle vurup öldürdüğünü anlattı. Zanlının ayrıca, geçtiğimiz nisanda Adıyaman'da eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan kadının, eşinin uyurken başına keserle vurarak öldürdüğünü, o cinayeti hatırlayarak olayda keser kullandığını söylediği belirtildi. Gözaltına alınırken sürekli gözyaşı döken zanlı kadın, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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