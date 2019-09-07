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'nda otobüsü yaptı: 2 polis yaralı

'nda polislerini taşıyan otobüs otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019 18:17
Beyoğlu'nda çevik kuvvet otobüsü kaza yaptı: 2 polis yaralı

Kaza saat 16:30 sıralarında meydana geldi. Halıcıoğlu Kumbarhane Caddesine giriş yapmak isteyen çevik kuvvet otobüsü, Kasımpaşa yönüne ilerleyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde büyük hasar meydana gelirken sürücü ve yanındakiler kazayı yara almadan atlattı. Çevik kuvvet polislerinden ikisi otobüs içinde savrulup düşerek yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otobüste bulunan polisler silah ve teçhizatlarını alarak yeni gelen bir çevik kuvvet otobüsüne yükledi.

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Beyoğlu'nda çevik kuvvet otobüsü kaza yaptı: 2 polis yaralı
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