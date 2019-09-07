Bilirkişi Şikel’i haklı buldu

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ÜNLÜmanken-sunucu Çağla Şikel hakkında sahte fatura kullandığı iddiasıyla açılan davada flaş bir gelişme yaşandı. Bilirkişi raporunda, Şikel'in sahte olduğu iddia edilen belgeleri bilerek kullandığı yönünde somut bir tespit olmadığı ifade edildi. Raporda, "2013'te kullanılan ve sahte olduğu iddia edilen belgelerin sanık (Çağla Şikel) tarafından sahte olduğu bilinerek kullanıldığı yönünde somut bir tespitin yapılamadığı, kast unsurunun değerlendirilmesi ve sanığın savunmalarına ilişkin takdir yetkisinin sayın mahkemeye ait olduğu" ifadelerine yer verildi. 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Şikel, muhasebecisinin kendisini dolandırdığını iddia ederek muhasebecisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.