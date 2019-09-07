Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp canına kıydı

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp canına kıydı

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp canına kıydı

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren emekli polis memuru aynı silahla intihar etti. Alınan bilgiye göre, Atatürk mahallesinde yaşayan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Erdoğan ve Özlem Sarıyıldız çifti, sabah saatlerinde oturdukları apartmanın önünde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli polis memuru yanındaki tabancayla eşine ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp'a kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp canına kıydı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN