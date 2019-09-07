Erken öten horozun hukuk zaferi!

Bölge sakinlerini rahatsız ettiği gerekçesiyle mahkemelik olan "Maurice" adlı horoz, davayı kazandı. Fransa'da uzun süre gündemden düşmeyen horoz davası sonuçlandı. Saint-Pierre-d'Oleron Adası'nda, şehirden kasabaya taşınan Jean-Louis Biron ve Joelle Andrieux çifti, her sabah kendilerini uyandıran komşularının "Maurice" adlı horozunun sesinden rahatsız oldu. İkili, her gün devam eden bu olaya son vermek için durumu çevre sakinlerine anlattı.

BİN EURO TAZMİNAT KAZANDI

Destek gören çift ile arkadaşları, horozun sahibi Corinne Fesseau'den "Maurice"in sesine çare bulmasını istedi. Fesseau'nin bu talebi geri çevirmesi üzerine olay 2017'de mahkemeye taşındı. Ancak dava, 5 Eylül'de horozun lehine sonuçlandı. Mahkeme, komşuların sabah erken saatlerde uyandırmakla suçladıkları horoza karşı açtıkları davayı reddederek, "Maurice"in sabahları ötmeye devam etmesine izin verdi. Ayrıca mahkeme, davacıların hukuki mücadele sürecindeki zararının tazmin edilmesi için Fesseau'ya bin euro (6 bin 307 TL) ödemesine karar verdi.

BUNLAR KIRSALIN GERÇEKLERİ

"Horoz Maurice"in davası, Fransa'da hayvan gürültüsü, koku veya böcek gibi kırsal yaşamın gerçekleriyle baş etmeye hazır olmadan köylerde yazlık ev satın alan kentlilerin yaşadığı gerilimi bir kez daha gündeme getirdi. Ülkede daha önce de ineklere ve kilise çanlarına karşı benzer davalar açılmıştı. Ancak hiçbiri birçok ülkeden destek mektupları alan "Horoz Maurice" ile aynı etkiyi yaratmamıştı.