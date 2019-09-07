İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın! Çevre ilçelerden de ekipler geldi...

Yangın, saat 05.30 sıralarında Fatih Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesinde üzerinde bulunan beş katlı bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi nedeniyle, binayı dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangına Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Güngören ve Bakırköy ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi katıldı.

İtfaiye ekipleri daha sonra yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle çatı katında ise büyük hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ile ilgili inceleme başlattı.