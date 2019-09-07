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Her yerde aranıyordu! 4 yıl sonra İzmit'te yakalandı!

'da, 2015 yılında ve pompalı tüfekle banka soygununa karışan Şerafettin Oklu (36), ekipleri tarafından Yenişehir Mahallesi’nde yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019 21:21 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 21:35
Her yerde aranıyordu! 4 yıl sonra İzmit'te yakalandı!

İstanbul'da 18 Haziran 2015 günü, saat 09.50'de kar maskeli 3 kişi pompalı tüfeklerle bir banka şubesine girerek güvenlik görevlisi ve banka personelini etkisiz hale getirdi, 37 saniyede bankadaki bankolarda bulunan 48 bin 500 TL'yi yanlarında getirdikleri çantaya doldurduktan sonra geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek soyguna karışan aracın kiralık olduğunu belirledi. Aracı kiralayan O.K. aracı bir arkadaşının ricası üzerine kiraladığını ve onlara teslim ettiğini söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda banka soygununa karışan 3 kişiden Barış B. (24) İstanbul'da, diğer şüpheli Mustafa A.(28) ise Iğdır'da yakalandı. Barış B. ve Mustafa A. tutuklanırken, olaya karıştığı tespit edilen Şerafettin Oklu yakalanamadı. Soyguncuların bankadan çaldıkları paralar ile olaydan sonra altın burma bilezikleri aldıkları belirlendi.

3'ÜNCÜ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Şerafettin Oklu'nun Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak üzerinde bir evde olduğunu belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler Oklu'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerafettin Oklu tutuklandı.

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Her yerde aranıyordu! 4 yıl sonra İzmit'te yakalandı!
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