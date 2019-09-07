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'den son dakika ve sağanak yağış uyarısı var! Bugün hava nasıl olacak? 7 Eylül

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Hafta sonunun gelmesi ile beraber çeşitli planları olan vatandaşlar, dışarıya çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. MGM de, bu doğrultuda gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşırken birçok il için sağanak ve gök gürültülü yağışlara dikkat çekti. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyuran Meteoroloji, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından 7 Eylül 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi sahibi olabilir, merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.9.2019 07:54 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 08:03
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı var! Bugün hava nasıl olacak? 7 Eylül

Genel Müdürlüğü'nden ülkemiz genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Eylül ayı ile sıcaklıklarda azalma yaşanırken bölge bölge ise sağanak yağışların etkisin hissediliyor. Hal böyle olunca, Cumartesi gününü dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji de, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşırken Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıklayan MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesi karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 7 EYLÜL

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 7 Eylül 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı var! Bugün hava nasıl olacak? 7 Eylül
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