Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı var! Bugün hava nasıl olacak? 7 Eylül

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ülkemiz genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Eylül ayı ile sıcaklıklarda azalma yaşanırken bölge bölge ise sağanak yağışların etkisin hissediliyor. Hal böyle olunca, Cumartesi gününü dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji de, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşırken Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıklayan MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesi karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 7 EYLÜL

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 7 Eylül 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.