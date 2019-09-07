Öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu

Adana'da yaşayan Mehmet Budan (21) ve kuzeni Halil Çakar (18), bir ay kadar önce İstanbul'a giderek, Beyoğlu sokaklarında çiçek satmaya başladı. Kuzenlerden Mehmet Budan, geçtiğimiz cumartesi bir kişiye 35 liraya gül sattı. Bunu gören Halil Çakar, "Gülü ona ben satacaktım. O para benim hakkım. Parayı bana ver" dedi. Budan da itiraz edince iki kuzen arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Budan yanında bulunan maket bıçağıyla kuzenini bıçakladı.

'BALİCİLER BIÇAKLADI'

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Halil Çakar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kuzeniyle birlikte hastaneye giden Mehmet Budan ise polislere "Baliciler yolumuzu kesip bizden para istedi. Vermeyince de Halil'i bıçaklayıp kaçtılar" dedi. Ancak kuzeninin öldüğünü öğrenince hastaneden kaçarak kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden Halil Çakar'ın cenazesi 1 Eylül'de Adana'ya getirilerek Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Budan, otostop çekerek 3 Eylül'de Adana'ya geldi.

CEZAEVİYLE YAN YANA

Soluğu öldürdüğü kuzeni Halil Çakar'ın mezarının başında alan Mehmet Budan, önce dua etti. Ardından da "Böyle olmasına kimse istemezdi, ne diyeceğimi bilemiyorum. Keşke ben ölseydim de sana bir şey olmasaydı. Benden yana hakkım varsa helal olsun sen de bana hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum. İnşallah ahirette buluşuruz" diye helallik istedi. Bu anları da bir arkadaşı cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra polise giderek teslim olan Mehmet Budan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Budan, Çakar'ın mezarının 500 metre ilerisindeki Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.