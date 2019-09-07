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çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Şans oyunu severlerin her Cumartesi heyecanla beklediği sonuçları açıklandı! İdaresi tarafından çekilen Sayısal Loto’nun bu haftaki kazandıran numaralarını merak edenler arama motorlarında yoğun olarak Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranını araştırmaya devam ediyor. En güncel şans oyunu sonuç ve sorgulama ekranını sabah.com.tr’de bulabilirsiniz. İşte 7 Eylül MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 7.9.2019 22:59
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Her hafta Cumartesi günleri Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Bu haftanın kazandıran numaralarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak 7 Eylül MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile bilet sorgulama ekranını araştırmayı sürdürüyor. İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (7 EYLÜL 2019)

7 Eylül MPİ Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar şöyle, 03 - 04 - 11 - 15 - 16 - 30

6 bilen 1 kişi, 1 milyon 880 bin 114 lira 85 kuruş ikramiye kazandı

Sayısal Loto oyununun 1251. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 880 bin 114 lira 85 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 7 bin 31 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 642 kişi 85 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 392 kişi ise 12 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

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