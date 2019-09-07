Son dakika! Piknik dönüşü facia: Feci şekilde can verdiler

Son dakika haberine göre, Eskişehir'de, piknikten dönen Erdinç Ertürk'ün kullandığı otomobil sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Ertürk, Nebi Yılmazbilek ve ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir'den acı haber geldi. Kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

PİKNİK DÖNÜŞÜ FACİA!

Eskişehir'de, piknikten dönen Erdinç Ertürk'ün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ertürk'ün yanı sıra Nebi Yılmazbilek ve ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıcaya-Eskişehir karayolunda meydana geldi. Sarıcakaya ilçesindeki bir bağ evinde piknik yapan Nebi Yılmazbilek ve ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir, Erdinç Ertürkün kullandığı 26 DN 482 plakalı otomobille dönüş yoluna geçti.

Ertürk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Ertürk, Yılmazbilek ve Öğretir hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.