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Son dakika: Taksim’de tramvay durağında oturan genci bıçaklayarak öldürdüler

Taksim'de son dakika gelişmesi... Taksim'de korkunç bir cinayet yaşandı... Beyoğlu 'nde durakta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanan elektrik mühendisi genç, hayatını kaybetti, arkadaşı ise ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019 18:05 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 18:06
Son dakika: Taksim’de tramvay durağında oturan genci bıçaklayarak öldürdüler

Son dakika! Olay, Taksim'de Tünel tramvay durağında meydana geldi. İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte İstiklal Caddesi'ne geldi. Dolaştıktan sonra Şişhane Metro İstasyonu İstiklal Caddesi çıkışında bir süre arkadaşlarıyla oturan Ayar'ın yanına kimliği belirsiz kişiler yanaştı. Gençlerden para isteyen zanlılar, olumsuz yanıt alınca bıçakla saldırdı.

Olayda Halit Ayar ve yanındaki arkadaşı bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Ayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı arkadaşının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ayar ve arkadaşını bıçaklayan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika: Taksim’de tramvay durağında oturan genci bıçaklayarak öldürdüler
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