Topkapı Sarayı Milli Saraylar’da

BUGÜN NELER OLDU

Topkapı Sarayı'nın yönetim, restorasyon, tanıtım ve diğer tüm hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan düzenleme ile Topkapı Sarayı'nın yönetim, restorasyon, tanıtım ve diğer tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına tahsis edildi. Ayrıca, kararnameyle Topkapı Sarayı'na ilişkin hizmetlerde kullanılan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanların da başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa devri sağlandı. Topkapı Sarayı'nın müştemilatında yer alan darphane binalarının tamamı, tahsis amacına uygun olarak kullanılmak üzere yine Başkanlığa tahsis edildi. ANKARA