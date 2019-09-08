40 yıl sonra aynı sahnede

BUGÜN NELER OLDU

Türk sanat müziğinin güçlü sesleri Muazzez Abacı ve Mustafa Keser önceki gün Poll Production organizasyonu Paraf sponsorluğunda gerçekleşen 'Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında açıkhavada konser verdi. Konserin sonunda aynı sahneyi paylaşan Abacı ve Keser, 'Bana Herşey Seni Hatırlatıyor' 'Tutku', 'Kara Üzüm Habbesi' gibi parçalarda düet yaparak muhteşem bir finale imza attı. İki usta sanatçının 40 yıl sonra aynı sahneyi paylaştığı gecede, Harbiye'deki 5 bin kişi bu tarihi ana tanıklık etti. Muazzez Abacı, 40 yıllık dostu Mustafa Keser için "Ben bugün onu dinlerken mest oldum" dedi. Mustafa Keser ise "Muazzez Hanım radyodan istifa ettikten sonra, fuarda sahneye çıktığında kendisine eşlik etmiştim. O zaman müzisyendim, keman çalıyordum. Bugün ne mutlu ki 40 yıl sonra aynı sahneyi paylaştık" diye konuştu.