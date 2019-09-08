Arılar tarım işçilerine saldırdı

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Konya'nınÇumra ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri, arıların saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin de arı saldırısından dolayı bir süre müdahale edemediği yere, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri çağırıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından güvenli hale getirilen bölgede sağlık görevlileri, arıların soktuğu 19 işçiye ulaştı. İşçiler, hastanede tedavi altına alındı. İşçilerin vücudundaki arı iğneleri teker teker çıkarıldı. İşçilerden 13'ü taburcu edildi. . İşçilerden Mithat Atmaca "Arılar kovanlardan çıktı. Herkes bir tarafa koşuşturmaya başladı. Anlatılmaz bir olay yaşadık" dedi. Siirt'te ise arının girdiği bir araç, panikleyen sürücünün kontrolünden çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada, sürücü Muhammed Bişkin ve yanındaki 2 kişi yaralandı.