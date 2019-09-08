Atv'de hasret bitiyor diziler başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

ATVekranlarında yayınlanan, izlenme rekorları kıran dizilerin yeni sezon yayın tarihleri belli oldu. 19 Eylül Perşembe günü Bir Zamanlar Çukurova, 20 Eylül Cuma Hercai sevenleriyle yeniden buluşacak. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da İstanbul'dan kaçıp Adana'da bir çiftliğe sığınan iki genç aşığın, Çukurova'nın en güçlü ailelerinden biriyle kesişen ve ayrı yerlere savrulan hayat hikayesi, ikinci sezonunda da seyirciyi ekrana kilitlemeye kararlı. Yapımını Mia Yapım'ın, yapımcılığını Banu Akdeniz'in üstlendiği "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı"nı anlatan 'Hercai' de ise, Miran yaptığı hataları telafi edebildi mi, Reyyan ona ikinci bir şans verecek mi? soruları yeni sezonda atv ekranlarında yanıt bulacak.