Balkondan atlayan kadının eşi de düştü

BUGÜN NELER OLDU

Pendik'te balkondan atlayan kadını tutmaya çalışan eşi de aşağı düştü. Genç kadın hayatını kaybederken ağır yaralı eşinin tedavisi sürüyor.Olay, Güzelyalı Mahallesi, Kervansaray Sokak'ta dün 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında oturan Hilal Güneş (22) ve eşi Gökhan Güneş (30) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından genç kadın kendini balkondan aşağı bıraktı. Eşi de tutmaya çalışırken peşinden düştü. Yaralı çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hilal Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Gökhan Güneş'in ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri çiftin ailesine ve komşuların bilgisine başvurdu.