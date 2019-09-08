Bebek hırsızına karşı pembe kod

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım tarafından "Kamu-Özel İş Birliği" modeliyle hayata geçirilen Bursa Şehir Hastanesinde, bebek kaçırılması ya da karışması gibi durumların önüne geçebilmek amacıyla RFID (Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemleri) teknolojisi kullanılıyor. Doğum için hastaneye gelen anne adaylarına hastaneye yattıkları andan itibaren RFID bileklikler takılıyor. Doğumun ardından annedeki bileklikle eşleştirilmiş bir başka bileklik yeni doğmuş bebeğin ayak bileğine takılıyor. Aktif veri taşıyıcısı bulunan bilekliğe bebekle ilgili tüm veriler işleniyor. Doğumdan sonra anne hasta odasına, bebek ise bakım odasına alınıyor. Kontrolleri tamamlanan bebek, annesine teslim edilirken bebeğin doğru anneye teslim edilip edilmediği kontrol ediliyor.Bebek anneye ait değilse, aktif veri taşıyıcıları uyarı veriyor. Bebeğin, sorumlu hemşiresi tarafından belirli bir süre için transfer tanımlanmadan, izinsiz odası dışına çıkarılması durumunda pembe kod alarmı devreye giriyor. Uyarılar sonrasında bölgedeki tüm kapılar kilitleniyor. Alarmlar, kamera görüntüsüyle birlikte hastanenin güvenlik birimine düşüyor. Güvenlik, bu sayede bebeği hastane içerisinde aktif olarak izleyebiliyor.