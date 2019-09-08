İstanbul’da leylek göçü alarmı

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Yazsezonun sona ermesiyle başlayan leylek sürülerinin göçü nedeniyle İstanbul semalarında da 'göç alarmı' verildi. Leylek göç yolları üzerinde yer alan İstanbul'da, leylek sürüleriyle ilgili pilotlar ve kule görevlileri arasında, olası bir çarpma tehlikesine karşı uyarı konuşmalarında artışlar yaşanırken, uçak rotaları da leylek sürülerine göre düzenleniyor. Pilotlar, leylek sürüleriyle ilgili kontrolörleri bilgilendirerek diğer uçakların dikkatli olması gerektiği anonsunu yapıyor. İstanbul'da, geçen yıl bir günde 237 bin, toplamda 1 milyona yakın leylek geçişi yaşanmıştı. Göç yolculuğunda İstanbul'da elektrik tellerine konan kuşların çarpılmaması için Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) ise özel bir izolasyon çalışması ile kuşları yaşatmak adına 1 milyon TL'lik yatırım yaptı. BEDAŞ, 3 bin 500 direk ve 260 trafonun bakım ve izolasyon çalışmalarını tamamladı.