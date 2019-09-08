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'nde öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Beyoğlu 'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar Emirgan Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 14:57
İstiklal Caddesi'nde öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Kanada'ya eğitim için gidecek arkadaşı Tolga Ozan'ı yolcu etmek için dün sabaha karşı arkadaşlarıyla 'ndeki tramvay durağında bekleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar yanına gelerek para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Halit Ayar için bugün Emirgan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Halit Ayar'ın babası Mehmet Ayar, annesi Hanife Ayar, kardeşleri Kerem Ayar, Melike Ayar ve yakınlarının yanı sıra Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç , İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocaları ve arkadaşları katıldı.

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İstiklal Caddesi'nde öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı
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