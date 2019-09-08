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Kübra ve Burcu kurbanı

’da yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada emniyet kemeri takılı olmadığı anlaşılan iki üniversiteli genç kız hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019
Kübra ve Burcu kaza kurbanı
Kastamonu-Daday karayolunun Gölköy köyü mevkiinde, önceki gece meydana gelen kazada, Daday'dan Kastamonu yönüne giden Refik İlhan Abazalı (26) yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Refik İlhan Abazalı ve yanında oturan Muhammed Mücahit Kızılarslan (24) yaralandı. Arka koltukta oturan ve emniyet kemerleri takılı olmadığı anlaşılan 21 yaşındaki Burcu Örnek ile 20 yaşındaki Kübra Aldırmaz ise, araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişi Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FUTBOLTAKIMI YASTA
Ölen kızlardan Kübra Aldırmaz Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 2'nci sınıf, Burcu Örnek ise 3'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenim görüyordu.
Kübra ve Burcu'nun bir dönem Kadınlar 3'üncü Ligi'ndeki Karadeniz Ereğli Genç Yıldızspor'da futbol oynadıkları öğrenildi.
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Kübra ve Burcu kaza kurbanı
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