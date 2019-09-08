Milli Piyango sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgula!

Zengin olmak isteyenlerin merakla beklediği Milli Piyango sonuçları heyecanla bekleniyor. Her ayın belli dönemlerinde canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonucunda büyük ikramiye tutarını kazananların listesi açıklanıyor. Bu hafta büyük ikramiyenin kendilerine çıkmasını isteyenler '' Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak? 9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 9 Eylül MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama sayfası…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor.

Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor.

Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.

Milli Piyango 9 Eylül 2019 sonuçları bilet sorgulama işleminizi sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içinden yapabilirsiniz.