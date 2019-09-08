Muhabirimize çirkin saldırı

Galatasaray'dan Club Brugge takımına transfer olan Mbaye Diagne, önceki akşam İstinyePark'ta görüntülendi. Shake Shack isimli burgerciye gelen Diagne'ye, siyahi bir kadın ve bir çift eşlik etti. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden futbolcu, bir anda ayağa kalkarak muhabirlerin üzerine saldırıp fotoğrafları sildirmeye çalıştı. Muhabirimiz Gökhan Gökduman'ın cep telefonu ile kendisini görüntülemesi üzerine çılgına dönen Diagne, koşarak muhabirimizin üzerine geldi ve zorla telefonunu aldı. O sırada orada olan Show Tv-Habertürk muhabiri Akif Yaman'ın da boğazına sarılarak tehdit etti.







'BOĞAZINIZI KESERİM' HAREKETİ

Yanında bulunan arkadaşının yardımıyla muhabirimiz Gökhan Gökduman'ın telefonunu alarak kendi resmini silen Diagne, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle telefonu teslim etti. Muhabirlerin görüntü almamasını ve çektiği resimlerini silmesini görevlilerden isteyen futbolcu, yine olumsuz yanıt alınca el hareketleriyle tehditler yağdırdı. Eli ile boğaz kesme hareketi yapan Diagne, 12 kişilik güvenlik ordusunun olaya müdahale etmesi ile yerine oturdu.







AVM GÖREVLİLERİ ALIKOYDU

İstinyePark AVM yetkilileri olayın büyümemesi için futbolcuyu sakinleştirmeye çalışırken, görevini yapmak isteyen muhabirleri ise zorla alıkoymaya çalıştı. Muhabirimiz Gökhan Gökduman'ın kollarına giren iki kişi ve diğer güvenlik görevlileriyle birlikte, AVM içindeki depo kısmına muhabirimizi sokmaya çalıştı. 8-10 kişilik AVM görevlileri, "Seni buraya sokacağız, olayı büyütme. O fotoğrafları sileceksin" diyerek muhabirimize tehditler savurdu. Fotoğrafların silinmemesi sonucunda olayın polise intikal edeceğini belirten güvenlik müdürü, "Diagne sizden şikayetçi olmadığını söyledi, şimdi gidebilirsiniz" diyerek olayı kapatmaya çalıştı. Muhabirimiz Gökhan Gökduman, yaşadığı bu olay sonrasında İstinye'de bulunan Asayiş Büro Amirliği'ne giderek, Diagne, yanındaki arkadaşı ve kendisini alıkoymaya çalışan İstinyePark AVM güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

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