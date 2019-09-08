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orucu ne zaman? ayı () orucu nasıl tutulur?

İslam dünyası orucu için geri sayıma başladı. olarak bilinen Muharrem ayının 10. Günü oruç tutulacak, eller semaya yükselip dualar edilecek ve ibadetler yapılacak. Mübarek Aşure gününde çeşitli kuruyemişler ve baklagillerle pişen tatlı tencerelerde komşulara dağıtılır ve bu gelenek günümüze kadar gelmiştir. Peki ne zaman? ayı (Aşure Günü) orucu nasıl tutulur? İşte 2019 dini günler takvimine göre Aşure Günü tarihi ve orucuyla alakalı tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 8.9.2019 22:17
Muharrem ayı orucu ne zaman? 2019 Muharrem ayı (Aşure Günü) orucu nasıl tutulur?

Müslümanların heyecanla beklediği orucu ne zaman başlıyor merak ediliyor. Muharrem ayının 10. günü olan dualar edilecek ve ibadetler gerçekleşecek. Bu anlam dolu özel günde oruç tutmak isteyenler konuyla ilgili İşleri Başkanlığı'ndan araştırma yapıyor. Bu bağlamda '' ne zaman? 2019 nasıl tutulur?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. İşte tüm detaylar…

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN?

Diyanet 2019 dini takvimine göre Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos Cumartesi gününe denk geldi. Bilindiği üzere Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayıdır. Hicri takvim ve Miladi takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her ayın başlangıcı bir sonraki yıl 10 11 gün geriden başlar.

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Muharrem ayı orucu ne zaman? 2019 Muharrem ayı (Aşure Günü) orucu nasıl tutulur?
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