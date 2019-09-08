Muharrem ayı orucu ne zaman? 2019 Muharrem ayı (Aşure Günü) orucu nasıl tutulur?

Müslümanların heyecanla beklediği Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor merak ediliyor. Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü dualar edilecek ve ibadetler gerçekleşecek. Bu anlam dolu özel günde oruç tutmak isteyenler konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan araştırma yapıyor. Bu bağlamda '' Muharrem ayı orucu ne zaman? 2019 Aşure Günü orucu nasıl tutulur?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. İşte tüm detaylar…

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN?

Diyanet 2019 dini takvimine göre Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos Cumartesi gününe denk geldi. Bilindiği üzere Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayıdır. Hicri takvim ve Miladi takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her ayın başlangıcı bir sonraki yıl 10 11 gün geriden başlar.