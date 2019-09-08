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Öldürdüğü kuzeninin son görüntülerini çekmiş

'da birlikte çiçek sattığı halasının oğlu Halil Çakar'ı (19) öldürdükten sonra, mezarının başına giderek helallik isteyen Mehmet Budan'ın (19), Çakar'ın öldürmeden önce son görüntülerini çektiği ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 11:50
Öldürdüğü kuzeninin son görüntülerini çekmiş

Olay, 31 Ağustos'ta Beyoğlu'nda meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce çiçek satmak için İstanbul'a giden kuzenler Halil Çakar ve Mehmet Budan arasında, yaptıkları iş nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Budan, üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı. Halil Çakar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Budan ise olayın ardından kaçtı. Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Halil Çakar'ın cenazesi, Adana'ya getirilip Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Öldürdüğü kuzeninin son görüntülerini çekmiş
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