Öldürdüğü kuzeninin son görüntülerini çekmiş

Olay, 31 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce çiçek satmak için İstanbul'a giden kuzenler Halil Çakar ve Mehmet Budan arasında, yaptıkları iş nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Budan, üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı. Halil Çakar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Budan ise olayın ardından kaçtı. Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Halil Çakar'ın cenazesi, Adana'ya getirilip Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.