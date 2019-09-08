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Son dakika: 8 aylık bebekten kahreden haber! Yatağında ölü bulundu…

’nın Ereğli ilçesinden son dakika kahreden haber geldi. Olay bu sabah çadırda kalan ve tarım işçiliği yapan Suriyeli çiftin uyandıklarında bebekleri 'i hareketsiz halde bulmasıyla başladı. Suriye uyruklu İmen (23)- (24) çiftinin karşılaştığı manzara ise korkunçtu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019 18:42 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 18:46
Son dakika: 8 aylık bebekten kahreden haber! Yatağında ölü bulundu…

Son dakika haberi Konya'dan geldi. Bir çadırda barınan ve tarım işçiliği yapan Suriye uyruklu İmen- Abdulvahap Dineydil çiftinin 8 aylık bebekleri Muhammet'ten kan donduran haber geldi. Olay ilk olarak çiftin bebeklerini yatakta hareketsiz halde görmesiyle başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Konya'nın Ereğli ilçesinde çadırda barınan ve tarım işçiliği yapan Suriye uyruklu İmen- Abdulvahap Dineydil çiftinin 8 aylık bebekleri Muhammet, yatağında ölü bulundu. Minik Muhammet'in ilk otopsisine göre zatürreden öldüğü belirlendi.

Olay, bu sabah Kamışlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Çadırda kalan ve tarım işçiliği yapan Suriye uyruklu İmen (23)- Abdulvahap Dineydil (24) çifti, uyandıklarında bebekleri Muhammet'i hareketsiz halde buldu.

Abdulvahap Dineydil, minik Muhammet'i araçla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, Muhammet'in öldüğünü belirledi. Minik Muhammet'in yapılan ilk otopsisinde zatürreden öldüğünü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: 8 aylık bebekten kahreden haber! Yatağında ölü bulundu…
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