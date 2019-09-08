Son dakika: Üniversiteli Burcu’dan acı haber: Otomobil şarampole yuvarlandı ve…

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu-Daday karayolunda kaza meydana geldi. Olayda kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla üniversite öğrencisi Burcu yaşamını yitirdi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi olan ve bir dönem Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Burcu Örnek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İşte son dakika haberinin gelişmeleri…

ÜNİVERSİTELİ BURCU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Daday'dan Kastamonu yönüne giden Refik İlhan Abazalı (26) yönetimindeki 19 AAJ 663 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Refik İlhan Abazalı ve yanında oturan Muhammed Mücahit Kızılarslan (24) yaralandı. Arka koltukta oturan Burcu Örnek (21) ile Kübra Aldırmaz (24) ise araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi olan ve bir dönem Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Genç Yıldızspor'da futbol oynayan Burcu Örnek'in cenazesi, Bursa'nın İnegöl ilçesine getirildi. Örnek, Emirsultan Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Kübra Aldırmaz ise memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.