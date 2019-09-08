Yalnız yaşayan kadın, elektrikli battaniyeden çıkan yangında öldü

BUGÜN NELER OLDU

İlçeye bağlı Mumcuoğlu köyünde yalnız yaşayan Şayeste Kabakçı, dün gece, evinde elektrikli battaniyeyi fişe takıp, uyudu. İddiaya göre, bir süre sonra elektrikli battaniyenin arızalanması sonucu yangın çıktı. Bir süre sonra evden yükselen dumanı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrek Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede, büyümeden söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri, Şayeste Kabakçı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, Kabakçı'nın yanan elektrikli battaniyeyi son anda fark edip, söndürmeye çalışırken dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Şayeste Kabakçı'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.