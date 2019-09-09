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3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 12:55
3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Yahya Hüseyin, sulama kanalı kenarında oynarken kanala düştü. Bir süre çocuğu kimse fark etmedi. Daha sonra vatandaşlar kanalda birinin sürüklendiğini görüp çocuğu kanaldan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yahya Hüseyin'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
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