Ablasını darbedip kardeşlerini rehin aldı

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İZMİR Konak'ta, P.B. (17) evden çıkmasına izin vermeyen ablası H.B.'yi darbedip, kardeşleri down sendromlu H.B. (11) ile E.B.'yi (10) bıçakla rehin aldı. Arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmak isteyen P.B.'ye ablası H.B. izin vermedi. P.B. direnince, ablası kapıları kilitleyip, anahtarı evin bahçesine attı. P.B. sinir krizi geçirip, önce ablasını darbetti, ardından da iki kardeşini bıçakla rehin aldı. Polis, 30 dakikalık ikna çabasının ardından kardeşlerini serbest bırakan P.B.'yi sakinleştiremeyince, kelepçe takarak ambulansa bindirdi. DHA