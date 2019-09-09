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neler yapılır? Muharrem ayında Aşure Günü hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

neler yapılır? Sorusu Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam dini açısından oldukça önemli olan 'nın 10. Günü olarak kabul edilen günde insanların aşure yapıp çevresine dağıttığı gün olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bugün yapılması gereken ibadetler de vardır. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri bu günde gerçekleşti. Peki, Aşure Günü hangi ibadetler yapılır? ?

Giriş Tarihi: 9.9.2019 12:06
Aşure Günü neler yapılır? Muharrem ayında Aşure Günü hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

, Müslümanlar için oldukça önem taşıyan bir gündür. Bugüne özel olarak belirli ibadetler yapılmaktadır. Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Müslüman vatandaşlar, aşure günü hangi ibadetler yapılır? Sorusuna yanı arıyor. Peki, Aşure günü oruç tutulur mu? Nasıl ibadet edilmelidir? İşte yapılması gereken ibadetler…

AŞURE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]

Aşure günü oruç tutan o yıl tutamadığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. [Deylemi]

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Aşure Günü neler yapılır? Muharrem ayında Aşure Günü hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?
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