Aşure Günü neler yapılır? Muharrem ayında Aşure Günü hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

Aşure günü, Müslümanlar için oldukça önem taşıyan bir gündür. Bugüne özel olarak belirli ibadetler yapılmaktadır. Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Müslüman vatandaşlar, aşure günü hangi ibadetler yapılır? Sorusuna yanı arıyor. Peki, Aşure günü oruç tutulur mu? Nasıl ibadet edilmelidir? İşte yapılması gereken ibadetler…

AŞURE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: