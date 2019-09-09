Aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? İşte püf noktaları

Aşure yapılışı oldukça zor bir tatlı olsa da Müslümanlar için bugüne özel bir tatlı olmasıyla bilinir. Aşure günü insanların birbirleriyle paylaşmasını ve dayanışma ortamının oluşması açısından da önemlidir. Çünkü evlerinde Aşure pişiren kişiler bu tatlıyı komşularına dağıtır ve aradaki iletişim güçlenir. Yani Aşure yapmak sadece dinsel açıdan önemli değildir kişiler arasındaki bağı da kuvvetlendirir. Peki, Lezzetli aşure nasıl yapılır? Adım adım aşure tarifi ve malzemeleri…

AŞURE NASIL YAPILIR?

Sizlere vereceğimiz bu tarifi oranlı olarak arttırıp azaltarak aşurenizi daha fazla veya daha az yapabilirsiz. İşte o tarif...