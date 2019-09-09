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Bir sigara izmariti 5 dönümlük ormanı kül etti!

'un Osmancık ilçesinde sigara izmaritinden çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan yandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 10:27
Bir sigara izmariti 5 dönümlük ormanı kül etti!
Edinilen bilgilere göre, Güney köyü Kayadibi mevkisinde yol kenarına atıldığı tahmin edilen sigara izmariti, rüzgarın etkisiyle otları tutuşturdu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını gören D-100 karayolundan geçen sürücüler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Osmancık ve Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Arazinin sarp kayalıklardan oluşmasına rağmen kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Bir sigara izmariti 5 dönümlük ormanı kül etti!
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