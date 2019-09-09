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'da doodle oldu! Google’den öğrencilere 'Okulun ilk günü' sürprizi

Dünyaca ünlü arama motoru , özel günler öncesinde yayınladığı doodlelar ile kullanıcıların dikkatini çekiyordu. Bilindiği üzere 9 Eylül Pazartesi günü, milyonlarca öğrenci için okul zamanı başlamış bulunmakta. Google, bugün başlayan okullar ile ilgili özel bir doodle yayınladı. İşte Google’ın ‘’ ismini verdiği doodle ve () tarafından açıklanan yeni yıl okul takvimi…

Giriş Tarihi: 9.9.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 09:41
Okulun İlk Günü Google'da doodle oldu! Google’den öğrencilere 'Okulun ilk günü' sürprizi

2019-2020 yılı eğitim ve öğretim heyecanı başlarken, dünyaca ünlü arama motoru Google tarafından da öğrencilere jest geldi. 'Okulun İlk Günü' ismiyle bugün için doodle paylaşan Google, öğrencileri unutmadı. Bilindiği üzere pek çok özel gün öncesinde doodle yayınlayan arama motoru, okulların açıldığı günü de unutmadı. Peki, Doodle nedir?

OKULUN İLK GÜNÜ DOODLE OLDU!

DOODLE NEDİR?

'Duğdıl' şeklinde okunan Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve dikkat çekici imaj çalışmalarına dönüşmesi anlamına geliyor. Doodle denildiğinde insanların aklına gelen şey dikkat çekici logolar oluyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılının başlayacağı tarihi belirledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatil tarihleri de belli oldu.

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak.

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