Güvenliğin yanında, baygın haldeki hastanın cüzdanını çaldı

Kent merkezindeki Toros Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, rahatsızlanarak acil servise başvuran M.G., tedavi sonrasında cüzdanının cebinde olmadığını fark edip polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yanındaki özel güvenlik görevlisine rağmen yankesicilik olayını gerçekleştirdiği saptanan şüphelinin eşkalini belirleyip yakalanması için çalışma başlattı. Bu olayın birkaç saat sonrasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir manav dükkanının tezgahındaki para kutusu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

SABIKASI KABARIK

Olay yerine giden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen M.Ü.E.'yi yakın bir noktada gözaltına aldı. Hastanedeki yankesicilik olayının da faili olduğu ve benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden ve pişman olduğunu öne süren M.Ü.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.